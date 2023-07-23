بعد افتتاحه بأيام.. إقبال كبير من المحامين على نادي جليم| صور

شهد نادي محامي جليم بالإسكندرية، إقبالًا كبيرًا من المحامين من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد أيام قليلة من افتتاحه من قبل عبد الحليم علام، نقيب المحامين، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، ولفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

جاء إقبال المحامين على نادي جليم، بسبب الموقع المتميز للنادي، الذي يطل على البحر مباشرة، ومستوى التصميمات الرائعة التي أنشئ عليها النادي، إلى جانب مساحة النادي الكبيرة التي تسع الآف من السادة المحامين وأسرهم.

يفتح نادي المحامين بجليم، أبوابه لاستقبال المحامين، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ويضم النادي بداخله كافتيريات ومطاعم فيهما جميع أنواع المأكولات والمشروبات، إلى جانب قاعة أفراح وحمام سباحة، ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال.



يستقبل نادي جليم المحامي وأسرته «الزوجة ـ الأبناء ـ الوالدين» مجانًا بموجب كارنيه العضوية، وإذا كان بصحبة المحامي أي مرافق أو ضيف، يتم دفع تذكرة بسعر 20 جنيه للمرافق كرسوم دخول من البوابة.

يتميز النادي بتنوع أسعار المأكولات والمشروبات لتكون مناسبة لجميع المحامين؛ حيث تبدأ الأسعار من 10 جنيه كحد ادنى للفرد.