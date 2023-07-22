لجنة ضمان جودة الدعوة بالأوقاف تبدأ أولى جولاتها الميدانية

بدأت لجنة ضمان جودة الدعوة بوزارة الأوقاف أولى جولاتها الميدانية بالقاهرة الجديدة، برئاسة الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب، والدكتور أحمد حسين إبراهيم عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، والدكتور رضا عبد الواجد يوسف عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد علي سليمان عضو المكتب الفني بالهيئة القومية لجودة التعليم، والدكتور محمد نصار مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، حيث تم المرور على مساجد: حسن الشربتلي، والحمد، وفاطمة الشربتلي، والمهند، وفحص المساجد وملحقاتها ، تمهيدا لإعداد تقريرها بشأن الزيارة ومناقشته مع السلطة المختصة بالوزارة .

مختار جمعة: الأوقاف تهتم بجميع أبنائها ودفعت بعدد كبير منهم للدراسات العليا

ترأس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث حافظ أنور أحمد باشا بكلية الآداب بجامعة دمنهور، حول موضوع: "الالتفات وأبعاده الدلالية بين ترجمة النص القرآني وكفاءة المترجم"، وشارك في المناقشة كل من:

الدكتور سلامة جمعة داود أستاذ البلاغة والنقد ورئيس جامعة الأزهر الشريف (مشرفًا).

الدكتور نظير محمد عياد أستاذ العقيدة والفلسفة والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية (مناقشًا).



الدكتور إيمان فؤاد بركات - أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة دمنهور ورئيس قسم اللغة العربية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث (مشرفًا).

الدكتور محمد فوزي الغازي أستاذ الترجمة ولغويات النص المساعد بمعهد الدراسات اللغوية والترجمة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية (مشرفًا).



وفي كلمته أكد وزير الأوقاف أن الباحث ابن لنا جميعًا فهو ابن جامعة الأزهر وابن جامعة دمنهور في الماجستير والدكتوراه، وابن لوزارة الأوقاف كإمام بالوزارة، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تهتم بجميع أبنائها، حيث دفعت بعدد كبير منهم للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه، وقد بلغ عدد من حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه أو دبلومة الدراسات العليا نحو ٦٠٠٠ إمام، وهناك أكثر من ألف إمامًا يدرسون بالدراسات العليا على نفقة وزارة الأوقاف، فضلا عمن يدرسون على نفقتهم بإجمالي ما يزيد على ٧٠٠٠ إمام ما بين حاصل على الدكتوراه أو الماجستير أو مسجل حاليًا بالدراسات العليا.