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الإثنين 17 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النرويجية مستجدات الأزمة السودانية والقضية الفلسطينية

وزير الخارجية ونظيرته
وزير الخارجية ونظيرته النرويجية

استعرض وزير الخارجية سامح شكري، جهود مصر منذ بداية الأزمة السودانية، مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار، والترحيب بالأخوة السودانيين في مصر، ودعم المعابر الحدودية بالفرق والمعدات الطبية والإغاثية والإنسانية اللازمة لتقديم الدعم للوافدين السودانيين.

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 أشاد شكرى بما شهدته القمة الأخيرة من توافق الدول المشاركة حول التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، والتعامل الجاد والشامل مع الازمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية، بالإضافة إلى تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية عبر أراضي دول الجوار، والتأكيد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر، وتشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة على مستوى وزراء خارجية دول الجوار. ‏ 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، ووزيرة خارجية النرويج "أنيكين هويتفيلد"، إذْ تناول الطرفان سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج، والمستجدات الخاصة بالأوضاع فى السودان والقضية الفلسطينية. 

 أكد الوزيرين خلال الاتصال تطلع مصر والنرويج لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات، مضيفًا بأن الوزيرة النرويجية حرصت علي الاستفسار عن تقييم وزير الخارجية لمخرجات قمة دول جوار السودان، مشيدةً بالمبادرة المصرية بعقد القمة، ومعربةً عن تطلعها لأن تسهم جهود دول جوار السودان فى حلحلة الأزمة السودانية ووقف الحرب الدائرة. 

 من ناحية أخرى، وبناء علي استفسار من وزيرة خارجية النرويج، استعرض شكرى تقييم مصر للأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على ضرورة وقف حلقة العنف الدائرة، ووضع حد للاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن والقرى الفلسطينية، وأهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل تحقيق التهدئة وإعادة الأمل فى استئناف عملية السلام.

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وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيرته الألمانية

 

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