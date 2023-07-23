حياة كريمة .. قوافل طبية تصل أم الحويطات فى محطتها السادسة والأخيرة

تصل اليوم الأحد القوافل العلاجية التابعة لمبادرة محطتها السادسة و الأخيرة وتختتم أعمالها الشهرية، خلال يوليو الجارى، بالكشف الطبى على أهالى قرية أم الحويطات شمال مدينة سفاجا وتستمر اليوم و غداً الاثنين، بعدما بدأت منذ بداية الشهر بالكشف الطبى على قرى المحافظة من الشمال حتى الجنوب .

مجانًا .. الكشف على 376 مواطنًا

وكانت القوافل الشهرية قد انطلقت خلال شهر يوليو الجارى يوم الأحد 9 يوليو وقضت يومى الأحد والاثنين بقرية الأمل بمدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الاحمر وتم توقيع الكشف الطبى على 376 مواطنا ومنها انتقلت إلى قرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير، لتقصى فيها يومى الثلاثاء والأربعاء 11 و12 من الشهر الجارى و تم توقيع الكشف الطبى على 180 مواطنا ثم إلى قرية المستعمرة بالقصيروتم توقيع الكشف الطبى على 217 مواطنا.

واستكملت القوافل العلاجية أعمالها بعد ذلك بقرية أبو رماد بمدينة حلايب يومى 15 و16 يوليو، ثم فى مدينة حلايب، وبعد ذلك إلى منطقة راس حدربة وأدلديت التابعتين للإدارة الصحية بالشلاتين، ثم انتقلت الجمعة إلى مدينة مرسى علم وتحديدا مركز صحة الأسرة هناك وقضت فيها يومى الجمعة والسبت الماضيين الموافقين 21 و22 يوليو، ووصلت اليوم الى مطافها الأخير خلال الشهر فى قرية أم الحويطات.

وتشمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج، وكذلك عمل الأشعة والتحاليل مجانًا، والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر.

جدير بالذكر ان اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير بمحافظة البحر تابع أعمال قافلة جامعة جنوب الوادي بالمستشفى القديم، التى تم تنظيمها الأسبوع الماضى على مدار يومين بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وعدد من الجمعيات الأهلية، للكشف على أهالي المدينة وتقديم لهم العلاج بالمجان.

وأكد المشرفون على القافلة، أن إجمالى الكشف على عدد الحالات وصل إلى 576 حالة، وذلك من خلال ترددهم على العيادات التى ضمت تخصصات أمراض متوطنة وباطنة وجلدية وعظام ورمد.