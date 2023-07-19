حياة كريمة .. قوافل طبية تصل إلى حلايب والشلاتين في محطتها الخامسة

تصل اليوم الأربعاء القوافل العلاجية الشهرية، التابعة لمبادرة حياة كريمة محطتها الخامسة حيث تبدأ أعمالها بالكشف الطبى على أهالى قرى رأس حدربة التابعة لمدينة حلايب وقرية أدلديت التابعة لمدينة شلاتين وذلك لمدة يومين اليوم وغداً الخميس.

وكانت القوافل العلاجية قد انتهت أمس من إجراء الكشف الطبى على أهالى مدينة حلايب وقرية ابورماد والتى استغرقت يومين

يذكر أن القوافل الطبية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بدأت خلال شهر يوليو الجارى، يوم الأحد 2020/7/9 من الأسبوع الماضى، وقضت يومى الأحد والاثنين بقرية الأمل بمدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الاحمر وتم توقيع الكشف الطبى على 376 مواطنا ومنها انتقلت إلى قرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير لتقصى فيها يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين الموافقين 11 و12 من الشهر الجارى وتم توقيع الكشف الطبى على 180 مواطنا ومنها إلى قرية المستعمرة بالقصير وتم توقيع الكشف الطبى على 217 مواطنا.

واستكملت القوافل العلاجية أعمالها بعد ذلك بقرية أبو رماد بمدينة حلايب يومى 15 و16 يوليو، ثم فى مدينة حلايب، وتصل اليوم إلى منطقة راس حدربة وأدلديت التابعتين للإدارة الصحية فى شلاتين، ثم تنتقل إلى مدينة مرسى علم وتحديدا مركز صحة الأسرة هناك يومين 21 و22 يوليو، وتنتهى القوافل العلاجية من أعمالها خلال الشهر فى قرية أم الحويطات بسفاجا.

وتشمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج، وكذلك عمل الأشعة والتحاليل مجانًا، والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر.