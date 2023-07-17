وصول قوافل حياة كريمة إلى أبورماد وحلايب جنوب البحر الأحمر

تصل، اليوم الإثنين، القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة محطتها الرابعة بمحافظة البحر الاحمر حيث تبدأ أعمالها بمدينة حلايب جنوب محافظة البحر الأحمر، والتى من المقرر أن تستغرق فيها لمدة يومين اليوم وغدا

وذلك بعد الانتهاء من أعمال الكشف الطبى على أهالى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب أيضا.

وكانت انطلقت القوافل الشهرية خلال شهر يوليو الجارى يوم الأحد 2023/7/9 وقضت يومى الأحد والاثنين بقرية الأمل بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الاحمر، ومنها انتقلت إلى قرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير، لتقصى فيها يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين الموافقين 11 و12 من الشهر الجارى

ثم إلى قرية المستعمرة بالقصير.

تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين

حيث وجه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

وأكد اللواء ايهاب مكاوى رئيس مدينة القصير بضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة للقوافل الطبية بالمدينة و قامت الوحدة المحلية لمدينة القصير، بمتابعة أعمال القافلة الطبية، بوحدة المستعمرة بالمستشفى القديم على مدار يومان، تم خلالها إجراء الكشف الطبي على٢١٧ مواطنا.

واستكملت القوافل العلاجية اعمالها بعد ذلك بقرية أبو رماد بمدينة حلايب يومى 15 و16 يوليو، ثم اليوم تبدأ اعمالها فى مدينة حلايب وتقضى فيها اليوم وغدًا.

ومن المقرر أن تصل بعد ذلك إلى منطقة راس حدربة وأدليت التابعتين للإدارة الصحية بالشلاتين،

ثم تنتقل إلى مدينة مرسى علم وتحديدا مركز صحة الأسرة هناك يومين 21 و22 يوليو، وتنتهى القوافل العلاجية من أعمالها خلال الشهر فى قرية أم الحويطات بسفاجا.

القافلة

القافلة

القافلة

القافلة