مران الزمالك اليوم.. الجهاز الفني يخفف الحمل البدني على اللاعبين

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بالنزول بالحمل البدني خلال المران الجماعي للأبيض اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وحرص أوسوريو على وضع برنامج تدريبي بدني خاص للفريق على هامش مران اليوم خوفا من تعرض اللاعبين قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية.

وتطير بعثة فريق الزمالك إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد من أجل المشاركة في منافسات البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري.

يسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مصالحة جماهيره بعد سلسلة الإخفاقات التي لحقت بالقلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

ونبه الكولومبي أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على لاعبيه بضرورة غلق صفحة سلبيات الموسم المنقضي، والعمل على إسعاد عشاقه من خلال تصحيح أوضاع الفريق خلال المشاركة بالبطولة العربية.

وتأمل جماهير الزمالك تقديم فريقها أداء مميزًا خلال مشاركته بالبطولة العربية للأندية، بعد النتائج المخيبة للآمال للأبيض محليًا وأفريقيًا، والخروج من الموسم المنقضي من دون تحقيق أى بطولة.

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بالبطولة العربية:

الزمالك ضد الاتحاد المنستيري، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 يوليو الجاري، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد الشباب السعودي، يوم 31 من شهر يوليو الجاري، الموافق الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد النصر السعودي، يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويعيش الفارس الأبيض الفترة الحالية عدة أزمات كثيرة تتمثل في النتائج الهزيلة التي تلقاها الفريق أخيرًا، فضلًا عن حالة التخبط التى تسيطر على القلعة البيضاء برحيل نجوم الفريق والصفقات التى لم تقدم شهادة ميلادها للجماهير حتى الآن ومرورًا بعزل مرتضى منصور، رئيس النادي والمطالبة بسرعة إجراء انتخابات بالنادي فهل تمثل كل هذه الأمور دافعًا قويًا للاعبي الزمالك لتحقيق نتائج ايجابية وتقديم أداء مميزًا بالبطولة العربية أم ستواصل سلسلة النتائج السلبية للأبيض ويبقى عرض مستمر؟.