النصر يتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد قبل مواجهة الزمالك

نجح النصر السعودي في التعاقد مع البرازيلي أليكس تيليس، الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد، بعد المفاوضات القوية التي حدثت خلال الفترة الماضية.

وكشفت صحيفة "عكاظ" الرياضية السعودية، أن تيليس تجاوز الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة الماضية، مما يجعله لاعبًا جديدًا في العالمي.

وأكدت أن اللاعب غادر مع بعثة الفريق لليابان، بفرمان من المدرب كاسترو، ليكون بديلًا للإيفواري كونان.

ونجح النصر في تدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال فترتي الانتقالات الشتوية الماضية والصيفية الحالية، حيث تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان، وسيكو فوفانا، من لانس الفرنسي.

ومن المقرر أن يلعب تيليس مع النصر في البطولة العربية والتي ستنطلق خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث يقع العالمي في المجموعة التي تضم الزمالك واتحاد المنستيري والشباب السعودي.

ومن المقرر أن يلعب النصر أمام الشباب في أولى مبارياته بالبطولة العربية، بينما يخوض الزمالك مواجهته الأولي أمام اتحاد المنستيري.