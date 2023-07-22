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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك قبل السفر إلى البطولة العربية

مرتضي منصور مع لاعبي
مرتضي منصور مع لاعبي الزمالك

يعقد  مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني غدا  الأحد قبل سفر بعثة الأبيض إلى السعودية مساء غد  للمشاركة في البطولة العربية.

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الزمالك والنصر السعودي.. موعد المباراة المنتظرة والقنوات الناقلة

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الأزمات تتوالى على الزمالك قبل البطولة العربية

 

وسيقوم المستشار مرتضى منصور بتحفيز اللاعبين والجهاز الفني للظهور بأفضل صورة في البطولة العربية، وتقديم عروض قويه تليق بنادي الزمالك والكرة المصرية.

 

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا لخوض البطولة العربية المقرر لها في المملكة العربية السعودية نهاية يوليو الحالي.

 

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي  يوم 3 أغسطس المقبل.

 

ومن المقرر أن تغادر القاهرة  مساء الغد بعثة الفريق الأبيض متجهة إلى السعودية استعدادا للمشاركة في البطولة العربية..

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الزمالك والنصر السعودي.. موعد المباراة المنتظرة والقنوات الناقلة
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