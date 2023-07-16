سلامة الغذاء تعلن استيفاء 5 مواقع جديدة لإنشاء مخازن التغذية المدرسية

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 23، وذلك عن الفترة من 8 – 14 يوليو الجاري ، والذي تضمن العديد من الأنشطة والإنجازات المختلفة على النحو التالي:

فيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 43 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من

محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 26 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1374 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

تسجيل 244 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية

وتم تسجيل 244 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة ذات النشاط الغذائي، بالإضافة إلى تسجيل 11 منشأة تحت مسمى المحال العامة عن طريق التقدم المباشر للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 100 معاينة لمحال عامة.

وشاركت الإدارة في اجتماع الإدارة المحلية بمجلس النواب والذي تناول مناقشة أثر تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 21 مأمورية رقابية على المخازن بعدد من المحافظات، بواقع 13 مأمورية لمخازن القطاع الخاص، وعدد 8 مأموريات لمخازن التغذية المدرسية، وقد تم استيفاء عدد 1 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة إلى 224 مخزنًا.

وتم معاينة 8 مواقع جديدة لإنشاء مخازن التغذية المدرسية بمحافظات الجيزة، الغربية، القاهرة، بني سويف، وإعادة المرور والمعاينة لعدد 1 موقع بمحافظة البحيرة، وتم استيفاء 5 مواقع للاشتراطات ليصل إجمالي عدد المواقع المستوفاة إلى 69 موقعًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 17 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، المنوفية، الغربية، بني سويف، الإسكندرية، الاسماعيلية، مقسمة ما بين 14 زيارة معلنة و 3 زيارات غير معلنة.

كما تم استيفاء عدد 1 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء إلى 41 محلبًا.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة 60 شكوى، وتم غلق 55 شكوى، وجاري فحص 5 شكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 40 منشأة بمختلف المحافظات للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة، كما تم شن حملة تفتيشية على أحد المخازن بالقاهرة الجديدة بالاشتراك مع

إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية، وتم ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية وعمل محضر بالواقعة.

وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ 27 زيارة رقابية على مراكب سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، كما تعاونت الإدارة مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة في إصدار المعايير والمواصفات الخاصة بالأسماك.

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية بــ 74 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات، واستوفى 2 فندق لاشتراطات التراخيص ليصل إجمالي عدد الفنادق المستوفاة لقائمة الفحص إلى 33 فندقًا.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 28مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، مرسى مطروح، أسيوط، الغربية القليوبية، دمياط.

وشاركت الإدارة في اجتماعات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب لمناقشة بعض التعديلات المقترحة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 والخاص بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي ، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 50 حملة تفتيشية على 250 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط ثلاثة أطنان ونصف منتجات غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 20 طن مخلل فاسد، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة ،كما تم تحرير عدد (20) إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 133 محضر وسحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية بتنفيذ حملات على 40 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمحافظة بمراكز (بنها، شبرا طوخ، القناطر الخيرية)، وأسفرت تلك الحملات

عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (عصائر، بهارات، زبادي، أجبان) وتم إقرار إعدام تلك المضبوطات بناءً على طلب صاحب المنشأة.

كما تعاون فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وتم ظبط 7608 كجم مخللات مجهولة المصدر.