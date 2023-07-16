برنامج تدريبي بين سلامة الغذاء والمفوضية الأوروبية لتسجيل بيانات رسائل التصدير

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 23، وذلك عن الفترة من 8 – 14 يوليو الجاري ، والذي تضمن العديد من الأنشطة والإنجازات المختلفة على النحو التالي:

عقد الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء اجتماعًا موسعًا مع الشركاء والجهات المعنية بالرقابة على سلامة الغذاء، وكذا الشركاء التجاريين من الخارج وذلك بالتعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش ( طيب ) ، حيث تناول الاجتماع التحاور وعرض المرئيات المختلفة والمتعلقة بالتوجه الجديد الخاص بمنظومة العمليات والأنشطة الرقابية في شأن تداول الغذاء وسلامته .

واستعرض الهوبي خلال الاجتماع المحاور الأساسية لاستراتيجية وخطة عمل الهيئة والتي اعتمدتها للأعوام 2023- 2026، وارتكزت على عدة محاور تتعلق بضمان سلامة الأغذية المنتجة محليًا وكذا المنتجات الغذائية الواردة إلى مصر، مؤكدًا على حق المستهلك في الحصول على غذاء صحي وآمن.

وأوضح الهوبي أن رؤية الهيئة تستهدف أن تكون الهيئة عضو فعال في النظم الرقابية المحلية والإقليمية والدولية بهدف خلق نوع من الاعتماد والاعتراف المتبادل فيما يخص القوائم البيضاء بين الهيئة والجهات المناظرة لها حول العالم.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور طارق الهوبي إلى دور الهيئة الريادي فيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بعقد الاجتماع الأول للمنتدى الإفريقي للهيئات المعنية بالغذاء بالمشاركة مع الاتحاد الإفريقي وكافة الهيئات الرقابية النظيرة بالدول الأعضاء بالاتحاد.

كما أعلن الهوبي عن انطلاق مرحلة جديدة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفعيلاً للدور المنوط بها، والذي يضمن مأمونية وسلامة الغذاء المنتج والمتداول داخل مصر، ويعزز من ثقة الدول المستوردة للمنتج المصري المصدر إلى العالم الخارجي وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 89 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري، وتم تسجيل 17 منشأة غذائية لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 28 زيارة، وسجلت 2 منشأة لدى الهيئة، كما استوفت 2 منشأة لاشتراطات الهيئة وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 571 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وشاركت الإدارة بمعرض أجرو إيجبت خلال الفترة من 9-11 يوليو الجاري للرد على أية استفسارات توجه للهيئة من الحاضرين.

برنامج "تدريب أفضل لغذاء أكثر أمان "

كما قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بالترتيب والتنسيق مع المفوضية الأوروبية وبرنامج "تدريب أفضل لغذاء أكثر أمان " BTSF لإعداد برنامج تدريبي لكيفية تسجيل بيانات الرسائل المعدة للتصدير من أصل نباتي وحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي في النموذج المخصص ( الملحق رقم 4 والشهادة الصحية ) على نافذة TRACES ، وذلك لعدد من مفتشي الهيئة ومهندسي الإدارة المركزية للحجر الزراعي وممثلي الشركات المصدرة، وذلك خلال الفترة من 9 - 13 يوليو الجاري.

بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات 3227 رسالة بواقع 163000 طن، تنوعت مابين 675 صنف من دقيق، خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة من 138 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر السودان، السعودية وأندونيسيا.

وكشف التقرير أن ميناء سفاجا احتل المركز الأول للأسبوع الثاني على التوالي في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 500 رسالة ، يليه ميناء دمياط بإجمالي 471 رسالة، ثم مطار القاهرة بـ 375 رسالة.

فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2235 رسالة بواقع 237590 طن، تم رفض 8 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 147 صنف من قمح، زيوت متنوعة، فول صويا، من 83 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر أوكرانيا، روسيا، الصين وأندونيسيا.

كما كشف تقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول للأسبوع الثاني على التوالي في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 751 رسالة ، يليه ميناء دمياط بإجمالي 373 رسالة، ثم مطار القاهرة بـ 303 رسالة.

ونفذت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 4 زيارات رقابية، وسجلت 85 منتج و7 شركات، كما فحصت 883 منتج جديد، وأصدرت 14 شهادة بيع حر لعدد 4 دول، وقامت 4 مصانع بالتسجيل لدى الإدارة خلال الأسبوع الماضي.

ومازالت غرفة العمليات التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالهيئة تستكمل المرور على عدد من المحافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام.