محافظ المنيا يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسى في ذكرى ثورة يوليو

بعث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٧١ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

جاء نصها: "يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٢٣ يوليو، أعادها الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالعزة والتقدم والازدهار.. داعيًا الله عز وجل أن يمد فخامتكم بموفور الصحة والتوفيق وأن يسدد على طريق الحق خطاكم".

كما بعث المحافظ ببرقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وجميع قيادات القوات المسلحة والوزراء، وجموع الشعب المصري، معربًا عن أمنياته بأن يحفظ الله مصر ويرعى خطاها نحو العزة والرخاء.