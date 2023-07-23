تزامنًا مع احتفالات ثورة 23 يوليو.. انسياب مروري أعلى كوبري أكتوبر

شهد كوبري أكتوبر فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد سيولة مرورية، في الاتجاهين من الدقي إلى مدينة نصر، وصولًا لشارع عباس العقاد وميدان رابعة وشوارع العاصمة، وذلك تزامنا مع اجازة احتفالات ثورة 23 يوليو.

كما شهد نفق الازهر انتظامًا فى حركة السيارات، للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس،وانسياب مروري أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس.

وفى سياق اخر أمرت النيابة العامة بحبس تاجر مخدرات بحوزته حشيش وسلاح نارى وطلقات بمنطقة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المُحدد.

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش وسلاح نارى وطلقات بمنطقة المطرية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.