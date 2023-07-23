كيف يحدث المنخفض الحراري؟ الأرصاد تجيب

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية أسباب حدوث المنخفض الحراري، موضحة أنه يحدث عندما تسقط أشعة الشمس على الارض فتبدأ درجة حرارتها في الارتفاع فتقوم بتسخين الهواء الملاصق لها فيبدأ ضغط هذا الهواء في الانخفاض والدوران عكس عقارب الساعة ويكون الانخفاض الحراري.

موجات الحر

وأضافت الهيئة، أن موجات حر كبيرة أثرت علي مناطق كثيرة من العالم وغالبا ما تكون نتيجة القبب الحرارية، والتي تُعرف بأنها مركز لقيم الضغط المرتفع في طبقات الجو العليا تؤثر علي منطقة معينة ولا تتحرك لمدة أسبوع أو أكثر.

الضغط المرتفع

وذكرت، أن ذلك ينتج عن منطقة الضغط المرتفع طقس حار والكثير من أشعة الشمس وقليل من تكونات السحب ؛ وفي هذه المنطقة ينزل الهواء من أعلي الي أسفل وبالتالي ترتفع درجة حرارة الهواء خلال فترة تأثير القبة الحرارية وسمية بهذا الإسم لأنها تحبس الهواء بداخلها ولا يستطيع الهروب منها.

سحاب منخفض

وأكدت الهية، أن الضباب عبارة عن سحاب منخفض ارتفاع قاعدته قريب من سطح الارض أ ويكاد يكون ملاصق له وتنخفض الرؤية الافقية فيهإلى أقل من 1000 متر.

أزمة المناخ

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2022 م، من المتوقع أن تؤدي أزمة المناخ الي تفاقم موجات الحر في مناطق كثيرة من العالم حيث تتراوح من 50% الي 100% في معظم المناطق المدارية وما يصل الي 10 مرات في جميع العالم.