حالة الطقس.. موجة حارة اليوم والحرارة تصل إلى 45 درجة

يشهد اليوم الأحد، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة رطب الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على بعض المناطق ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وعن حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، أكدت الهيئة أنها تكون معتدلة مع ارتفاع الأمواج فيه يتراوح ما بين 1,5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وعلى البحر الأحمر، فهي معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 إلى 1 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وتنشر بوابة الوفد في السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 23 يوليو:

درجات الحرارة

القاهرة الصغرى 26 والعظمى 36

العاصمة الإدارية الصغرى 26 والعظمى 37

6 أكتوبر الصغرى 26 والعظمى 36

بنها الصغرى 26 والعظمى 36

دمنهور الصغرى 25 والعظمى 35

وادى النطرون الصغرى 26 والعظمى 36

كفر الشيخ الصغرى 25 والعظمى 35

المنصورة الصغرى 26 والعظمى 36

الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 36

شبين الكوم والصغرى 26 والعظمى 36

طنطا الصغرى 26 والعظمى 36

دمياط الصغرى 25 والعظمى 35

بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 36

الاسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 39

السويس الصغرى 26 والعظمى 39

العريش الصغرى 24 والعظمى 36

رفح الصغرى 24 والعظمى 35

رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 42

نخل الصغرى 20 العظمى 40

سانت كاترين الصغرى 18 والعظمى 36

الطور الصغرى 26 والعظمى 38

طابا الصغرى 26 والعظمى 40

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 41

الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 33

العلمين الجديدة الصغرى 25 والعظمى 33

مطروح الصغرى 23 والعظمى 33

السلوم الصغرى 23 والعظمى 35

سيوة الصغرى 24 والعظمى 42

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 42

مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 40

شلاتين الصغرى 30 والعظمى 42

حلايب الصغرى 30 والعظمى 38

أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 40

رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 38

الفيوم الصغرى 26 والعظمى 41

بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 41

المنيا الصغرى 26 والعظمى 41

أسيوط الصغرى 27 والعظمى 42

سوهاج الصغرى 27 والعظمى 43

قنا الصغرى 28 والعظمى 43

الأقصر الصغرى 29 والعظمى 44

أسوان الصغرى 30 والعظمى 44

الوادى الجديد الصغرى 28 والعظمى 45

أبوسمبل الصغرى 30 والعظمى 43