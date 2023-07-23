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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تزامنًا مع احتفالات 23 يوليو.. سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة صباح اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة،  فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق 23 يوليو سيولة مرورية، كما انتشرت الإدارة العامة للمرور بالطرق والشوارع لتسيير الحركة المرورية.

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نزييف الأسفلت.. مصرع وإصابة 19 فى حوادث الطرق اليوم

  ودفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية، مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

 وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظًا على سلامة الجميع.

 كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

 وتهيب الإدارة العامة للمرور بالسادة المواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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