نزييف الأسفلت.. مصرع وإصابة 19 فى حوادث الطرق اليوم

تظل حوادث الطرق كارثة تزداد يومًا بعد يوم لتحصد ارواح الكثير وتصيب الكثير أيضًا، فقد شهدت الطرق السريعة اليوم الخميس عدة حوادث فى عدة محافظات راح ضحيتها 5 أشخاص وأصيب 14آخرين.

خلال التقرير التالى ترصد بوابة الوفد تفاصيل حوادث الطرق اليوم

مصرع 3 وإصابة 4 فى سقوط سيارة بترعة فى ىسوهاج

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين إثر سقوط سيارة بترعة فى سوهاج، وعلى الفور انتقل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا وعدد من القيادات الأمنية، وتم الدفع بالمعدات إلى مكان الحادث وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وتبين من خلال المعاينه إصابة م .ف.م 54 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وإصابة ح .ا .ج 3 سنوات بغيبوبة، وإصابة ح . ا .م 38 سنة بسحجات وكدمات بالجسم وإصابة آخر تم نقله بمعرفة الأهالى.

كما نتج عن الحادث وفاة ذكر يبلغ من العمر حوالى 25 جثة مجهولة الهوية، وجثة لذكر مجهولة الاسم والهوية 30 سنة وجثة لذكر مجهول الاسم والهوية يبلغ من عمر 30 سنة، وتم نقل المصابين لمستشفى جرجا العام.

إصابة شخص إثر انقلاب سيارة أعلى الطريق الابيض

أصيب شخص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الأبيض نطاق كرداسة، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من أكتوبر اتجاه مناطق الجيزة، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين حادث بالغردقة

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 أخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "رأس غارب - الغردقة"، شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى.

كان تلقى اللواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكى بمنطقة رأس شقير بطريق" رأس غارب - الغردقة"، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة جمعيهم من أسرة واحدة من محافظة المنوفية.

مصرع 3 شباب وإصابة آخر فى حادث بالفيوم

لقى3 شباب مصرعهم إثر انقلاب سيارة حيث لقى شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفي الفيوم العام وأثناء محاولة إسعاف المصابين لفظ اثنين منهم أنفاسهما الأخيرة.

وكانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي بسبب السرعة الزائدة.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل جثة أحد المتوفين لمشرحة مستشفى سنورس المركزى، بينما تم نقل الـ3 المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، حيث لفظ اثنين منهما أنفاسهما الأخيرة داخل المستشفى أثناء محاولة إسعافهما، وتم إيداع جثامينهما فى ثلاجة الموتى بالمستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما يخضع المصاب الأخير لإجراء عمليات جراحية وسط خطورة حالته.

تم تحرير محضرا بالواقعة وإخطار الجهات المختصة التى تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثامين المتوفين الثلاثة لذويهم لتشييعهم إلى مثواهم الأخير بمقابر أسرهم.

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بالصف

أصيب 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوى الصف، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من أطفيح اتجاه الصف وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام.