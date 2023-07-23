طريق السلامة.. إرشادات مرورية لتفادي الحوادث

قدمت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح والإرشادات لقائدى المركبات لتجنب حوادث الطرق والحد من نزييف الأسفلت.

إرشادات مرورية

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل: الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف.

وفى سياق اخر

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش وسلاح نارى وطلقات بمنطقة المطرية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وعُثر بحوزته على (كمية من الحشيش المخدر – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.