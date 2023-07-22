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الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة (فيديو) السر في تصنيع إطارات السيارات باللون الأسود
السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مفاجأة في موعد انتهاء موجة الطقس الحارة

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أسباب ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى أنها تتأثر بمنخفض الهند الموسمي الذي يحمل معه كمية كبيرة من بخار الماء وكتل هواء ساخنة قادمة من شبه الجزيرة العربية والخليج والشام.

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الأرصاد تكشف سر تعرض العالم لموجة غير مسبوقة من ارتفاع الحرارة (فيديو)

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الأرصاد توجه رسالة للمواطنين: استعدوا.. موجة الحر مستمرة حتى نهاية الشهر (فيديو)

ارتفاع نسبة الرطوبة 

وأضافت غانم، خلال مداخلتها مع أحد البرامج التليفزيونية، أن المنخفض يؤدي إلى ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة ووجود مرتع جوي في الطبقات العليا من الجو مما يُزيد من ساعات سطوع الشمس بشكل كبير، لافتة إلى أن الموجة الحارة ستستمر حتى نهاية هذا الشهر أي ما يقرب من 240 ساعة من اليوم.

نصائج للمواطنين 

وأفادت، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية  "من الضروري أن نتخذ احتياطاتنا بعناية ونتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ونرتدي الملابس القطنية ، ونشرب الماء، استعدوا لدرجات الحرارة لأنها مستمرة حتي نهاية الشهر"

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