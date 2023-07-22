مفاجأة في موعد انتهاء موجة الطقس الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أسباب ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى أنها تتأثر بمنخفض الهند الموسمي الذي يحمل معه كمية كبيرة من بخار الماء وكتل هواء ساخنة قادمة من شبه الجزيرة العربية والخليج والشام.

ارتفاع نسبة الرطوبة

وأضافت غانم، خلال مداخلتها مع أحد البرامج التليفزيونية، أن المنخفض يؤدي إلى ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة ووجود مرتع جوي في الطبقات العليا من الجو مما يُزيد من ساعات سطوع الشمس بشكل كبير، لافتة إلى أن الموجة الحارة ستستمر حتى نهاية هذا الشهر أي ما يقرب من 240 ساعة من اليوم.

نصائج للمواطنين

وأفادت، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية "من الضروري أن نتخذ احتياطاتنا بعناية ونتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ونرتدي الملابس القطنية ، ونشرب الماء، استعدوا لدرجات الحرارة لأنها مستمرة حتي نهاية الشهر"