الأحد 23 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

منبر جديد للحرم المكي في خطبة الجمعة الأولى للعام الهجري الجديد (شاهد)

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت رئاسة شؤون الحرمين الستار عن المنبر الجديد للحرم المكي، حيث يتميز بطراز إسلامي فريد، فيما يتزامن ذلك مع خطبة الجمعة الأولى من العام الهجري 1445، وفق روسيا اليوم.

وافتتحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطبة صلاة الجمعة للعام الهجري 1445، بمنبرها الجديد الذي يأتي بطراز إسلامي فريد، وذلك انطلاقا من الهوية الجديدة للرئاسة التي أطلقتها هذا العام، المستوحاة من الرواق السعودي.

وركزت الرئاسة في هويتها على تصميم الرواق السعودي لاتسامه بمميزات متعددة، أهمها توفير مساحات واسعة داخل المسجد الحرام من أجل راحة وسلامة ضيوف الرحمن، حيث يعد الرواق "أيقونة بناء لم يشهدها المسجد الحرام من قبل"، كما "اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية بأن يكون بناء المسجد الحرام من أفضل التصاميم وأن تستخدم فيه أفضل المواد حتى أصبح أعجوبة معمارية في العمارة والبناء"، مثلما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وزودت إنارة الرواق بثريات خاصة وأعمدة ملبسة بالرخام، كما تمت توشيته بألوان زاهية في السقف، فضلا عن تبليطه برخام متنوع الألوان.

 

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