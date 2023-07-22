أهالي مدينة طور سيناء تناشد المحافظ " كوب مياه الشرب "

تُعد مياه الشرب أحد الاحتياجات الأساسية للإنسان، وتُعتبر جودة المياه مؤشراً هاماً لصحة المجتمع، تعد مدينة الطور واحدة من المدن التي تواجه مشكلة متزايدة في جودة مياه الشرب. يتساءل أهالي المدينة عن سبب تغير طعم المياه ويشتكون من تأثيرها السلبي على صحتهم وصحة أطفالهم، مما دفعهم للتعبير عن استيائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى مدار الفترة الأخيرة، شهدت مياه الشرب في مدينة الطور تغيراً ملحوظاً في طعمها، مما أثار قلقاً كبيراً بين السكان، وفقًا لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، أكد الكثيرون من المواطنين أن تلك المياه المتغيرة تسببت في آلام في المعدة لهم ولأطفالهم.

حتى و إن هذا مع استخدام فلاتر المياه المنزلية المتطورة بتكنولوجيا السبع مراحل، لا يزال الطعم المُعدّل غير مقبول، مما يشير إلى أن المشكلة تحتاج إلى حلاً أكثر احترافية وشاملة.



وقال عماد بيومي _ أحد سكان مدينة الطور، أنه يجب إجراء تحقيق شامل للكشف عن الأسباب المحتملة وراء تغير طعم المياه، وضمان أنها آمنة للاستهلاك البشري، كما ينبغي أن تقوم الجهات المعنية من شركات مياه الشرب و الصرف الصحي، بتوضيح المشكلة للجمهور وتوفير معلومات صحيحة حول جودة المياه وطرق التعامل معها.

وقال أحمد محمد - أحد سكان مدينة الطور، أن تغيير لون المياه كارثة حقيقية ولا احد قادر علي حلها، وان الأهالي قدمت شكاوي عديدة لحل أزمة مياه الشرب، دون استجابة من أحد ، ولذلك نناشد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالنظر إلي مشكلة مياه الشرب و الصرف الصحي خوفاً علي حياة المواطنين و أطفالهم .

