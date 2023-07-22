تطبيق Android الخاص بـ ChatGPT يصل قريبًا

عندما أصدرت OpenAI تطبيق ChatGPT لجهاز iPhone في مايو، وعدت مستخدمي Android بالحصول على تطبيقاتهم قريبًا. الآن، أعلنت الشركة أن ChatGPT لنظام Android سيتم طرحه للمستخدمين في وقت ما من الأسبوع المقبل.

علاوة على ذلك، فإن قائمة Google Play الخاصة به قيد التشغيل بالفعل، ويمكن للمستخدمين التسجيل مسبقًا للحصول عليها بمجرد توفرها.

من غير الواضح ما إذا كان التطبيق سيكون متاحًا في البداية فقط في الولايات المتحدة مثل تطبيق iPhone، لكنني تمكنت من طلبه مسبقًا من آسيا.

قامت OpenAI بتوسيع نطاق تطبيق iOS ليشمل المزيد من المناطق بعد أيام قليلة من إطلاقه، لذلك من المرجح أن يكون تطبيق Android متاحًا في بلدان أخرى قريبًا حتى لو تم إطلاقه في الولايات المتحدة فقط.

يمكن للأشخاص بالفعل الوصول إلى ChatGPT على Android من خلال متصفح، ولكن الواجهة، رغم صعوبة التنقل فيها، ليست مثالية للأجهزة المحمولة.

ChatGPT

يعني التطبيق المخصص واجهة محسّنة للجوال، بالإضافة إلى ميزات مصممة خصيصًا للمستخدمين على النظام الأساسي. مستخدمو iOS، على سبيل المثال، حصلوا على دعم Siri والاختصارات في يونيو.

يمكنهم إنشاء موجه ChatGPT في الاختصارات وحفظه كرابط لإرساله إلى الأصدقاء ، ويمكنهم مطالبة Siri بتشغيل التطبيق أو إنشاء تلك الاختصارات ، من بين أشياء أخرى.

بدأت OpenAI مؤخرًا في اختبار ميزة الاشتراك الجديدة لمشتركي ChatGPT Plus التي تمنح الروبوت chatbot ذاكرة مستمرة.

مع تشغيل الميزة، يتذكر روبوت الدردشة هوية المستخدم عبر المحادثات، والتي تقول الشركة إنها يمكنها تبسيط الاستعلامات. تم تصميم الميزة للعمل عبر النظام الأساسي، مما يعني أن الدفع لمستخدمي Android الذين يختارون الاشتراك سيشاهدون على الأرجح ذاكرة مستمرة في تطبيقاتهم عند طرحها.