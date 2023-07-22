عاجل
ضبط منفذ عملية اغتيال مدير فريق برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي المشاط: تنفيذ 26 مشروعًا في مصر ضمن برنامج "التعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط"
السبت 22 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القاهرة تسجل 39.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

بوابة الوفد الإلكترونية

 قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا الأحد، يشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة، إذ يستمر الطقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة رطب ليلًا على جميع الأنحاء.

 (اقرأ أيضًا) مطلعش عوض.. البلوجر سارة محمد تفسخ خطبتها بعد شهرين

 وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، بالإضافة لنشاط الرياح على بعض المناطق.

 درجات الحرارة المتوقعة غدًا

 القاهرة والوجه البحري:- العظمى 36 المحسوسة  39

 السواحل الشمالية:- العظمى 33 المحسوسة  35

 جنوب سيناء:- العظمى 41 المحسوسة  44

 شمال الصعيد:- العظمى 41 المحسوسة  43

 جنوب الصعيد:- العظمى 44 المحسوسة  45

 

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يُخير مبابي.. التجديد أو البيع للسعودية

وعد بكر تبرز قوامها بفستان لافت

صور جديدة من حفل تامر حسني بمهرجان العلمين

الباعة الجائلون يحتلون حرم السكك الحديدية بالشرقية

حسن الخاتمة.. حكاية إمام مسجد توفي على المنبر يوم الجمعة
الجريدة الورقية