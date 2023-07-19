الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة .. مطولة معانا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة بدأت الخميس الماضي، ومستمرة حتى الأحد المقبل، بدرجات مئوية وصلت 38 درجة في الظل مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، لتصل المحسوسة لـ41 في القاهرة الكبرى، وتصل لـ44 و45 في الصعيد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد"،مساء اليوم الأربعاء أن الأيام المقبلة سيبلغ متوسط درجات الحرارة من 36 ، معلقة: “الموجة الحارة مطولة معانا شوية”

وتابعت: «هدوء سرعة الرياح يشعرنا بعدم تحسن الطقس حتى في فترة الليل، بانخفاض درجة أو 2، لكن ستبقى الرطوبة في الارتفاع، وتكون ساعات ذروة ارتفاع الحرارة من الساعة 12 لـ4 عصرا.

وأكت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة وصلت لـ 41 درجة، وأنه خلال الأيام المقبلة سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، وستصل لـ 36 و 37 درجة.

منخفض الهند الموسمي يؤثر على البلاد

ولفت إلى أن منخفض الهند الموسمي، يؤثر على البلاد، وأن هناك ارتفاعا في نسبة الرطوبة، وهناك موجة جديدة، وسيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضحت أن الجميع عليهم توخي الحذر، وعدم التعرض لأشعة الشمس، وأنه في حال الخروج يجب ارتداء شيء على الرأس، وتناول كميات من المياه، وأن ارتفاع الحرارة يعود لـ منخفض الهند، وارتفاع نسبة الرطوبة.

وكشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن أن الارتفاع في درجات الحرارة يؤثر على العالم بالكامل، وأن مصر جزء من العالم