الأسواق الحرة لمصر للطيران تطلق نظامها الآلى الجديد للتحول الرقمى

تطوير البنية التحتية والمعلوماتية واللوجستية والعنصر البشرى لمواكبة التطورات العالمية

أطلقت شركة مصر للطيران للأسواق الحرة برئاسة الدكتور سعد معبد رئيس مجلس إدارة الشركة، النظام الآلى الجديد والذى كانت تطالب به الشركة منذ ٢٠١٤ ولكنه لم يطبق نظرا للظروف التى مرت بها الشركة ليأتى عام ٢٠١٩ ويتم التعاقد على السيستم ولكن تفعل كورونا ما فعلته بالعالم أجمع ويتوقف تفعيل النظام ولكن بالروح الجديدة التى تعيشها الشركة القابضة لمصر للطيران تحت قيادة مهندس يحيى زكريا رئيس القابضة لمصر للطيران وتولى الدكتور سعد معبد رئاسة شركة الأسواق الحرة.. عاد الحلم من جديد الذى أصر العاملون أن يصبح حقيقة حيث تم بالفعل تفعيل النظام الالى الكامل اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٣ وبما يتوافق وسياسة الجمهورية الجديدة لمصر بالتحول الرقمى لتساير الاتجاه العالمى فى الرقمنة والحوكمة.

وأكد دكتور سعد معبد أنه بفضل جهود جميع العاملين بشركة مصر للطيران للأسواق الحرة من أكبر قيادة لأصغر عامل بذلوا مجهوداً غير عادى فى الفترة السابقة حتى تم تفعيل النظام الآلى الجديد وشمل التطوير ٣ محاور رئيسية وهى البنية المعلوماتية واللوجستية والعنصر البشرى وذلك بهدف تقديم أفضل خدمة لعملاء مصر للطيران ولزوار مصرنا الحبيبة.. حيث بدأنا بتطوير بالبنية المعلوماتية حتى نتمكن من تحليل البيانات لمعرفة كل ما يحتاجه العميل. يشمل التحول الرقمى تطوير البنية المعلوماتية للأسواق الحرة ومعارض البيع فى مطار القاهرة وجميع المطارات المصرية، وشمل التطوير رفع كفاءة الأسواق الحرة من خلال صيانة وحدات الفرش وزيادة الإضاءة بجميع الأسواق الحرة على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى طرح عمل تصميم جديد للأسواق الحرة بمطار القاهرة الدولى وبما يتناسب مع مصر الجديدة وذلك لعمل تصميم جديد للأسواق الحرة بما يتناسب مع المستويات العالمية وبما يليق بمصر الجديدة، ويتم المفاضلة حاليا بين أفضل الشركات العالمية المتخصصة فى هذه المجال لوضع أفضل تصميم للأسواق الحرة، علما بأن التنفيذ سيتم بأيدٍ مصرية مئة بالمئة لتقديم أحلى صورة ذهنية بأعلى جودة وأقل تكلفة.. أما بالنسبة للعنصر البشرى فقد تم تدريب العاملين على التحول الرقمى من خلال كورسات فى كيفية التعامل من العملاء بنظام الرقمنة.. أما بالنسبة للبنية اللوجستية فلدينا فكر جديد باستغلال قطعة أرض بجوار مطار القاهرة لإنشاء مخازن متطورة على مساحة ١٥ ألف متر لتوفير كل ما يحتاجه العملاء داخل الصالات وعلى الطائرات. وكذلك خارج المطارات حيث نسعى لفتح أسواق جديدة فى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ومطار العلمين وداخل مدينة العلمين.. وبفضل الله لدينا موافقة من مجلس الوزراء الذى يدعم كل نجاح فى مصرنا الحبيبة وكل فكر متطور ومتقدم بالجمهورية الجديدة.

روح جديدة

ومن جانبهم أكد العاملون أنه بفضل وتشجيع دكتور سعد المستمر وتحفيزه لنا كان له أكبر الأثر فى خروج السيستم للنور بعد أن تغلبنا جميعا على كل مخاوفنا بفضل الروح الجديدة التى دبت بيننا بفضل القيادة الجديدة للشركة القابضة وشركة الأسواق.

يذكر أن التدريب والتطوير شمل مجموعات العمل من نظم معلومات والبيع والمخازن والمشتريات والفروع والمالى والتدريب والتسويق وفن العرض والبيع على الطائرات وخدمة العملاء وقطاع المعلومات بالشركة القابضة.

صور:

1- العاملون بمصر للطيران للأسواق الحرة ولقطة تذكارية عقب إطلاق النظام الآلى الجديد

2- دكتور سعد معبد خلال جلسات الاستعداد لإطلاق المنصة اللوجستية المتكاملة لخدمات العرض والبيع والمخازن والمشتريات