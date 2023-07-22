اليونان تُخلي جزيرة "رودس" من السياح تحسبًا لحرائق الغابات

أمرت "السلطات اليونانية"، بإجلاء السياح من جزيرة "رودس"؛ تحسبًا لتأثير حرائق الغابات، المُستمرة لليوم الخامس على التوالي، حسبما أفادت صحيفة "كاثيميريني"، مساء اليوم السبت.

وأوضحت الصحيفة، أن حرائق الغابات كانت في الأيام السابقة محصورة في المركز الجبلي للجزيرة، لكن مدعومة بالرياح ودرجات حرارة مرتفعة للغاية وظروف جافة، غير أنها انتشرت اليوم باتجاه الساحل في الجانب الشرقي الأوسط من الجزيرة، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن الحرائق وصلت إلى ثلاثة فنادق وتم إخلاؤها.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء يانيس أرتوبيوس بعد ظهر اليوم، إن أكثر من 200 رجل إطفاء و40 عربة عملون هناك لمساعدة ثلاث طائرات وخمس مروحيات، فيما تضم القوة 31 رجل إطفاء من سلوفاكيا، مع خمس سيارات إطفاء.

عمليات الإخلاء من شاطئين:

وتابع إن ثلاث سفن لخفر السواحل بالإضافة إلى واحدة من الجيش قات بعمليات الإخلاء من شاطئين؛ حيث كان هناك عشرون قاربًا خاصًا للمساعدة وكانت البحرية اليونانية ترسل سفينة.

وأكد أرتوبيوس أن حريق رودس كان الأخطر، من بين العديد من الحرائق النشطة في جميع أنحاء اليونان، مشيرا إلى أن قوات مكافحة الحرائق من ثماني دول في الاتحاد الأوروبي إما تعمل أو ستصل قريبًا كما أرسلت إسرائيل والأردن وتركيا تعزيزات، معظمها من المعدات الجوية.

من ناحية أخرى، أعلن خبير أرصاد جوية على القناة الرسمية في اليونان أن عطلة نهاية هذا الأسبوع، ستكون الأكثر سخونة على مدى الخمسين عاما الماضية خلال شهر يوليو.

وتشهد اليونان موجة حر يتوقع أن تستمر الأسبوع المقبل.

وسجلت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية ظهر اليوم الجمعة، حرارة بلغت 41 درجة مئوية في أتيكا في منطقة أثينا، و44 درجة مئوية في تيساليا في وسط البلاد.

ويتوقع أن تزداد الحرارة ارتفاعا الأحد لتلامس 44 درجة مئوية في أثينا و45 درجة مئوية في تيساليا.

وأكد عالم الأرصاد في القناة التلفزيونية العامة "إي أر تي"، بنايوتيس يانوبولوس، أنه "من المرجح أن تسجل عطلة نهاية الأسبوع الجارية أعلى درجات الحرارة خلال شهر يوليو في الخمسين عاما الماضية".

وقال إن "درجات الحرارة ستبلغ في أثينا أكثر من 40 درجة مئوية لمدة 6 إلى 7 أيام حتى نهاية يوليو، وهي فترة طويلة بشكل استثنائي حتى بالنسبة لعاصمة أوروبية معتادة على حرارة الصيف".