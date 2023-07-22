منظمة الصحة العالمية تحذر العالم من حمى الضنك.. نصف السكان في خطر

حمى الضنك، مرض ينقله البعوض ويحدث في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم، تسبب حمى الضنك الخفيفة ارتفاع في درجة الحرارة وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، ويمكن أن يسبب الشكل الحاد من حمى الضنك ، المعروف أيضًا باسم حمى الضنك النزفية ، نزيفًا خطيرًا وهبوطًا مفاجئًا في ضغط الدم والموت.

تحدث ملايين حالات الإصابة بحمى الضنك في جميع أنحاء العالم كل عام، وتُعد حمى الضنك أكثر شيوعًا في جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ الغربية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، ولكن المرض انتشر في مناطق جديدة ، بما في ذلك تفشي المرض المحلي في أوروبا والأجزاء الجنوبية من الولايات المتحدة.

حمى الضنك

منظمة الصحة العالمية تعلن عن مخاوفها من حمى الضنك

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن مخاوفها من انتشار فيروس حمى الضنك؛ الذي ينتقل بواسطة البعوض؛ وعادة ما يظهر بالمناخات الاستوائية وشبه الاستوائية، على مستوى العالم.

وفي هذا الصدد قال رامان فيلايودان رئيس إدارة أمراض المناطق الاستوائية في منظمة الصحة العالمية، منذ عام 2000، ارتفع عدد الحالات السنوية ثمانية أضعاف إلى نحو 4.2 مليون حالة في العام الماضي.

وتابع رئيس إدارة أمراض المناطق الاستوائية حديثة :"نصف سكان العالم معرضون الآن لخطر الإصابة بحمى الضنك".

كما سجلت منطقة أوروبا بمنظمة الصحة العالمية بالفعل إصابات محلية في نحو 20 دولة، من بينها إسبانيا وفرنسا.

وبحسب المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ، فإنه لم يتم الإبلاغ عن أية إصابات هذا العام حتى الآن، ولذلك دعا المسؤولين جميع الدول إلى توخي الحذر بمجرد عودة الأمطار، وذلك لأن البعوض يتكاثر في المياه الراكدة.

حمى الضنك

كما أن التقدير صعب لأن نحو 80٪ من المصابين لا يعانون من اية أعراض أو يعانون بالكاد من أعراض خفيفة فقط عندما يصابون لأول مرة ولا يذهبون إلى الأطباء على الإطلاق، وفي عام 2022 ، كان هناك 2.8 مليون إصابة و 1280 حالة وفاة.

وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد الإصابات على مستوى العالم بنحو 400 مليون حالة، ولا توجد أدوية لعلاج حمى الضنك ، باستثناء تلك التي تخفض آثار الحمى.