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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حمى الضنك.. فيروس يهدد نصف سكان العالم

حمى الضنك
حمى الضنك

حمى الضنك.. أثارت عدوى حمى الضنك جدلا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، إذ حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار فيروس حمى الضنك الذي تنقلع بعوضة يطلق عليها" الزاعجة"، التي عادة ما يكون موطنها المناخات الاستوائية، وشبه الاستوائية في أوروبا وعلى مستوى العالم.

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الاحتباس الحراري 

وأضافت المنظمة أن ذلك يرجع لعدة أسباب منها ظاهرة الاحتباس الحراري التي يستفيد منها البعوض الذي ينشر هذا النوع من الحمى، حيث أن معدلات الإصابة بحمى الضنك آخذة في الارتفاع على مستوى العالم إذ زاد عدد الإصابات المسجلة منذ عام 2000 ثمانية أمثال إلى 4.2 مليون في عام 2022م.

نصف سكان العالم معرضون للاصابة 

كما أشار رامان فيلايودان رئيس إدارة أمراض المناطق الاستوائية في منظمة الصحة العالمية، إلى أن نصف سكان العالم معرضون الآن لخطر الإصابة بحمى الضنك، حيث سجلت منطقة أوروبا بمنظمة الصحة العالمية بالفعل إصابات محلية في نحو 20 دولة، من بينها إسبانيا وفرنسا

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن حمى الضنك:

حمى الضنك هي عدوى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك.

 تنتقل الحمى إلى البشر عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل لهذه العدوى. 

تشير التقديرات إلى حدوث نحو 100 إلى 400 مليون حالة عدوى سنويًا أي ما يقرب من نصف سكان العالم معرضون بالاصابة بها.

البعوضة 

أعراضها

الحمى الشديدة 

الصداع الوخي 

ألم خلف العين

آلام العضلات والمفاصل

الغثيان 

التقيؤ

تورم الغدد

الارهاق

التنفس السريع 

طرق الوقاية 

استعمال المبيدات الحشرية واستعمال سلك ضيق على النوافذ حتى لا يمر من خلاله البعوض

ارتداء الملابس طويلة الأكمام.

حمى الضنك 

استخدام الأجهزة والمستحضرات الكيميائية الطاردة للناموس والبعوض.

الراحة هي الوسيلة الآمنة لتجنب الإصابة من الحمى.

شرب كمية كبيرة من السوائل.

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