خبير فيروسات بالمنيا: لا علاقة للاجئين بظهور حمى الضنك فى صعيد مصر

أكد خبير علاج كوفيد - 19 والأمراض الفيروسية الدولى، الدكتور مينا ثابت قلينى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة المنيا، والمصنف فى أكتوبر 2022 من جامعة ستانفورد الأمريكية بين أول أعلى 2% من علماء العالم تأثير واقتباسا.

أن العالم فى 2023 يواجه زيادة كبيرة فى معدلات ظهور حمى الضنك، كما حدث فى البرازيل، والتى اعلنت عن إصابة اكثر من مليون ونصف مريض، خلال الشهور الخمسة الأولى من 2023، وزادت ايضا الإصابات فى دول أخرى مثل، بيرو، الأرجنتين، وغيرها من الدول التى لا تستقبل لاجئين.

نافيا دكتور ثابت، وجود أدنى علاقة بين إستقبال مصر للأخوة من دولة السودان، وبين أنباء ظهور حمى الضنك فى محافظتى البحر الأحمر، وقنا، وأضاف ثابت، أن الخرطوم فى مارس الماضى، أعلنت لأول مرة عن اصابة أكثر من 500 مريضا بالحمى الفيروسية، والتى تنقلها بعوضة الزاعجة والإشتباه فى أكثر من 900 مريضا غيرهم.

وفى تصريحات خاصة للوفد، أكد قلينى، أن عوامل مثل التغيرات المناخية والطفرات الجينية الفيروسية، هى الإحتمالات الأكثر ترجيحا زيادة الإصابات حول العالم، مؤكدا قلينى، ان حمى الضنك هى الأسرع انتشارا عالميا بين الأمراض المنقولة عبر البعوض، وأنها متوطنة بأكثر من 128 دولة حول العالم، وأن نصف البشر على وجه الأرض معرضون للإصابة بها.