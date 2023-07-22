تراجع أسعار الدواجن.. ارتفاع درجات الحرارة كلمة السر

شهدت أسعار الدواجن تراجعا كبيرا في الاسعار خلال الفترة الماضية، لتسجل اليوم، 64 جنيهًا لسعر الأبيض، ومن 78 جنيهًا إلى 80 جنيهًا سعر الفراخ الحمراء.

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أسعار الفراخ البيضاء والبلدي

وسجل متوسط سعر الدواجن البيضاء 72 جنيهًا، ليبلغ أدنى سعر لها 60 جنيهًا، مقابل 90 جنيهًا أعلى سعر لها.

و سجلت الدواجن البلدي في المحلات، متوسط سعر قدره 109.5 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 92 جنيهًا، مقابل 125 جنيهًا.

أسعار البيض

وتباينت أسعار البيض في المزرعة، اليوم السبت، إذ سجل سعر كرتونة البيض البلدي ما يتراوح بين 119 إلى 120 جنيهًا، وتراوحت كرتونة البيض الأبيض من 112 جنيهًا إلى 115 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر من 115 إلى 118 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الاسواق

وعن أسعار الأعلاف اليوم السبت، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 12700 جنيه، ذرة أوكراني نحو 10500 جنيه، صويا 46% بسعر 28 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 27 ألف جنيه.

وسجل علف بادي 23% من 21690 جنيهًا إلى 21800 جنيه، والعلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيه إلى 21750 جنيهًا، وعلف الناهي بسعر من 21440 جنيهًا إلى 21650 جنيهًا.

أسباب تراجع أسعار الدواجن

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع أسعار الدواجن، الزيادة الكبيرة في حجم المعروض بالأسواق، كما أثرت درجات الحرارة المرتفعة علي الأسعار، بسبب خوف المربين من نفوق الدواجن، كما أن كثيراً من المربين خفضوا مدة الدورة الإنتاجية من 40 إلى 35 يوماً.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

و تباينت أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم السبت، حيث سجل كتكوت أربو سعر 12.5 جنيه، وكتكوت إيفيان 14 جنيهًا، وكتكوت كب 13.5 جنيه، وكتكوت روص من 12 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، وكتكوت روزي 10 جنيهات، وكتكوت أبيض 11 جنيهًا، وكتكوت ساسو 12 جنيهًا، وكتكوت أر 14 جنيهًا.