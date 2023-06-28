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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحكومة تتعاقد على توفير دواجن مجمدة تكفى لمدة عام

دواجن
دواجن

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة تكفى  تكفى للاستهلاك المحلى لمدة 3.4 شهر، كما تعاقدت الوزارة على 25 ألف طن برازيلى تكفى الاستهلاك فى المجمعات الاستهلاكية لأكثر من عام.

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في التعاقد على توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى>

كما نوعت وزارة التموين في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول أفريقية بالإضافة إلى ‏الهند والسودان وجيبوتى وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.

 

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