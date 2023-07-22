الأزمات تتوالى على الزمالك قبل البطولة العربية

توالت الأزمات المالية على نادي الزمالك، قبل مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في البطولة العربية.

الأزمة الأولى على الزمالك:

كانت محكمة التحكيم الرياضية «كاس» ألزمت نادى الزمالك بدفع مليون و455 ألفًا و465 دولارًا لسبورتنج لشبونة البرتغالى، فضلًا عن 5000 فرنك سويسرى مساهمة مع سبورتنج عن التقاضى، و30 ألف فرنك سويسرى غرامة للفيفا.

وفرت إدارة نادي الزمالك الحالية بالفعل مبلغ مليون ونصف المليون دولار، لحل أزمة قيد اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد لقيد الصفقات الجديدة.

الأزمة الثانية على الزمالك:

تسلم نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يفيد بإيقاف قيد النادي، بسبب المستحقات المتأخرة للغاني بنجامين أتشيمبونج، لاعب الزمالك السابق.

ومن حق اللاعب الحصول على 180 ألف يورو، قيمة مستحقاته المتأخرة، ولكن الزمالك لم يسددها في الموعد المحدد، مما جعل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يخطره في خطاب رسمي بإيقاف قيده لحين سداد المستحقات المتأخرة للاعب.

خطاب فيفا للزمالك بإيقاف قيد اللاعبين

مساعي الزمالك لحل أزمة قيد اللاعبين الثانية:

يسعى مسؤولو الزمالك في الوقت الحالي لتجميع مبلغ الغرامة وإرساله للاعب، من أجل قيد صفقات الفريق الجديدة بشكل طبيعي وحل الأزمة.

الزمالك في البطولة العربية:

يستعد الزمالك، تحت قيادة مدربه خوان كارلوس أوسوريو، للظهور بشكل مميز في الموسم الجديد، بداية من البطولة العربية، والتي تنطلق خلال الشهر الجاري.

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بالبطولة العربية:

الزمالك ضد الاتحاد المنستيري، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 يوليو الجاري، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد الشباب السعودي، يوم 31 من شهر يوليو الجاري، الموافق الإثنين بعد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد النصر السعودي، يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أندية المجموعة الثالثة بالبطولة العربية:

يتواجد الزمالك المصري بالبطولة العربية فى المجموعة التى تضم أندية النصر والشباب السعوديين، والاتحاد المنستيري التونسي.

مجموعات البطولة العربية للأندية الأبطال:



المجموعة الأولى:

الترجي التونسي – الاتحاد السعودي – الصفاقسي التونسي – الشرطة العراقي.

المجموعة الثانية:

السد القطري – الوداد المغربي – الهلال السعودي – الأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة:

الزمالك المصري – النصر السعودي – الشباب السعودي – الاتحاد المنستيري التونسي.

المجموعة الرابعة:

شباب بلوزداد الجزائري - الرجاء المغربي – الوحدة الإماراتي – الكويت الكويتي.