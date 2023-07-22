مؤيد حميدي.. ثاني موظف أممي يتم اغتياله في تعز والحكومة تتوعد

في ثاني حادث من نوعه يستهدف قتل موظفي الوكالات الإنسانية في المحافظة الأكثر سكاناً في اليمن، اغتال مسلح مجهول موظفاً أممياً يحمل الجنسية الأردنية في مدينة التربة الواقعة إلى الجنوب من مدينة تعز.

اغتيال مؤيد حميدي

و قالت ناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي: يشعر البرنامج بحزن عميق، لأن موظفاً متفانياً قُتل في اليمن اليوم، على أيدي مسلحين مجهولين.

ملاحقة المتورطين

وتوعد مجلس الرئاسة بملاحقة المتورطين، وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي.

وذكرت المصادر المحلية أن مسلحاً يستقل دراجة نارية قام بإطلاق النار مباشرة على مسؤول برنامج الغذاء العالمي في محافظة تعز، مؤيد حميدي، أثناء تناوله الغداء في مطعم بمدينة التربة الواقعة جنوب تعز، قبل أن يلوذ المسلح بالفرار.

وتعد الدراجات النارية وسيلة لتنفيذ كثير من الاغتيالات التي شهدها اليمن خلال سنوات الصراع، وهو أسلوب درجت عليه التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة.

وفي حين لم تصدر الأمم المتحدة أي تعليق حتى لحظة كتابة الخبر، يتوقع عاملون في مجال الإغاثة أن تنعكس الحادثة سلباً على العمل الإنساني في المحافظة ذات الكثافة السكانية

ما قبل الحادثة

يُذكر أن مؤيد حميدي قد بلغ وجهته تعز قبل أيام من اغتياله، حيث جاء لكي يُمارس مَهامه بالمدينة.

رشاد العليمي يوجه بُملاحقة العناصر الإجرامية

من جانب آخر وجه رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بضرورة مُلاحقة العناصر الإجرامية التي تورطت بقضية اغتيال مؤيد حميدي، فيما تعرض آخرين لبعض الإصابات.

قضية حميدي ليست الأولى من نوعها مُنذ عام 2018

بحلول شهر أبريل من عام 2018 مـ تم اغتيال مسؤول أممي أيضاً وكان يعمل بـالصليب الأحمر، فعِند المدخل الجنوبي الغربي لمدينة تعز قُتل مسؤول الأممي على يد مُسلحين مجهولي الهوية.

سبب اغتيال مؤيد حميدي الحقيقي

ويعود السبب الحقيقي وراء اغتيال مؤيد حميدي الأردني في وضح النهار باليمن، إلى الانفلات الأمني الذي يشهده الشارع اليمني في الكثير من مناطق ومدن الدولة، في تحدي صارخ للحكومة اليمنية في مدى قدرتها على احكام السيطرة على البلاد وإنهاء الصراع والإرهاب الدائر بشكل يومي والذي يواجه المدنيين هناك.