جماهير المصري البورسعيدي ترسم صورة حضارية من التشجيع قبل نهائي كأس الرابطة

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توافدت جماهير المصري البورسعيدي من الصباح الباكر، للسفر إلى برج العرب "الإسكندرية" لمؤازرة النسور مساء اليوم لمباراة سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة للأندية المصرية.

ترغب جماهير المصري البورسعيدي تتويج فريقها في لقاء اليوم أمام سيراميكا بطولة كأس الرابطة ، لإسعاد الجماهير المتعطشة بالتتويج التي غابت عن منصات التتويج منذ السنوات الماضية .

رسمت اليوم جماهير المصري البورسعيدي صورة تعبر فيها عن المظهر الحضاري عن التشجيع في شوارع بورسعيد قبل اللقاء المرتقب أمام سيراميكا كليوباترا.

يستعد المصري البورسعيدي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم السبت في اللقاء المرتقب الذي يٌقام على ستاد الجيش برج العرب في نهائي كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة في النسخة الثانية .

تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع لمباراة سيراميكا كليوباترا

في حراسة المرمى: عصام ثروت

في خط الدفاع: كريم العراقي، عماد بوبكر، عمرو موسى، عمرو سعداوي

في خط الوسط: إيزي إيميكا، زياد كمال، إلياس الجلاصي

في الهجوم: رحيم دغموم، فرانك إيتوجا، رجب عمران

موعد مباراة المصري البورسعيدي لمباراة سيراميكا كليوباترا

من المقرر ان تبدأ المباراة التي تجمع بين المصري البورسعيدي و سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.