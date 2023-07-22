المصري البورسعيدي يبحث عن منصات التتويج بعد غياب 25 عامًا

90 دقيقة تفصل فريق المصري البورسعيدي عن العودة لمنصات التتويج مرة أخري بعد غياب دام لـ25 عامًا بعيدًا عن التتويج بالألقاب، منذ أخر لقب حققه في 1998 بفوزه ببطولة كأس مصر.

حيث يلتقي فريق المصري البورسعيدي مساء اليوم السبت، مع نظيره سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة المصرية، والتي يحتضنها ستاد برج العرب بالإسكندرية.

المصري يبحث عن إستعادة زكريات الألقاب

يبحث لاعبو المصري البورسعيدي عن نفض الغبار عن خزائن النادي والتتويج بأولي الألقاب منذ بداية الألفية الثانية، وإستعادة كبرياء المدينة الباسلة التي غابت عن منصات التتويج منذ 25 عامًا.

وحصد فريق المصري البورسعيدي 22 بطولة رسمية محلية بعدما توج ببطولة كأس السلطان حسين 3 مرات ودوري منطقة القناة 17 مرة وكأس الاتحاد المصري التنشيطية مرة إلا أن أبرز إنجازات فريق الكرة هي الفوز ببطولة كأس مصر عام 1998، وهو واللقب الأخير للنادي.

بينما حل وصيفًا لبطولة كأس مصر في 10 نسخ كانت في مواسم: 1927، 1930، 1945، 1947، 1954، 1957، 1983، 1984، 1989، 2017.

تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع لمباراة سيراميكا

في حراسة المرمى: عصام ثروت

في خط الدفاع: كريم العراقي، عماد بوبكر، عمرو موسى، عمرو سعداوي

في خط الوسط: إيزي إيميكا، زياد كمال، إلياس الجلاصي

في الهجوم: رحيم دغموم، فرانك إيتوجا، رجب عمران

ويدخل فريق الكرة الأول بالنادي المصري مباراة النهائي أمام سيراميكا، اليوم، محتلًا المركز الخامس برصيد 47 نقطة، محصلة 33 مباراة، ويتبقى له مباراة واحدة مؤجلة أمام النادي الأهلي.

ويلتقي فريقا سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي مساء اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، فى المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين بنهائي كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.