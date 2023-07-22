بعثه باريس سان جيرمان تطير إلى اليابان إستعدادًا لمباراتي الإنتر والنصر السعودي

غادرت بعثه باريس سان جيرمان من مطار فرنسا متجه إلى اليابان إستعدادًا للمعسكر الخارجي لخوض مواجهتين وديتين النصر السعودي وإنتر ميلان، ضمن الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد.

استبعد النجم الفرنسي كليان مبابي من معسكر اليابان المرتقب بدون وضوح اي اسباب عن سبب الاستبعاد .

ونشر باريس سان جيرمان على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مغادرة بعثة باريس جيرمان إلى اليابان قائلا:" في الطريق إلى اليابان.

موعد مباراة باريس سان جيرمان و النصر السعودي

من المقرر ان يستعد باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره النصر السعودي مساء الثلاثاء القادم قرر لها يوم 25 يوليو الجاري في تمام الساعة 1.20 مساء بتوقيت القاهرة ، و1.20 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و2.20 بتوقيت الإمارات .

موعد مباراة النصر السعودي وإنتر ميلان الودية:

يلعب العالمى المباراة الودية الثانية أمام إنتر ميلان الإيطالي فى المباراة التى تجمع الفريقين يوم 27 يوليو الجاري، في تمام 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و 11مساء بتوقيت الإمارات،10 مساء بتوقيت القاهرة .