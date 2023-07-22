باريس سان جيرمان يُخير مبابي.. التجديد أو البيع للسعودية

منح ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان النجم الفرنسي كيليان مبابي في خانة الإختيار مابين التجديد لفريق العاصمة الفرنسية أو بيعه لأحد أندية الدوري السعودي المهتمة بضمه في الإنتقالات الصيفية الجارية.

مبابي خارج قائمة باريس سان جيرمان

بدأت إدارة نادي باري سان جيرمان بالفعل في إتخاذ إجراءات تجميد اللاعب بعد خروجه من قائمة الفريق الفرنسي للمعسكر التحضيري للموسم الجديد بقيادة مدربه لويس أنريكي.

وخرج مبابي من القائمة بعدما حالة الشد والجذب مع الإدارة بسبب رفضه تمديد عقده، حيث يتبقي له موسم أخر مع باريس ويحق له الرحيل بشكل مجاني الموسم المقبل لأي فريق، وهو ما ترفضه إدارة الـ بي إس جي، وتسعي في الإستفاده منه مالياً.

200 مليون يورو سعر مبابي

منحت إدارة باريس سان جيرمان مهلة أخيرة للاعب حتي أخر شهر يوليو، إما الموافقة علي تمديد عقده مع باريس سان جيرمان أو بيعه في مطلع أغسطس لأحد الفرق السعودية المستعدة لدفع 200 مليون يورو لضمه.

إدارة باريس سان جيرمان تسعي للإستفادة منه ماديًا في ظل معرفتها برغبة اللاعب في الرحيل لفريق ريال مدريد مجانًا الموسم المقبل، وتبحث بشتي الطرق للإستحواذ علي اللاعب وحفظ حقوقها.