ديموقراطية فالصو.. إسرائيل تتخلى عن العبرانيين السود وتسحب منهم الجنسية بعد منحها

إسرائيل كانت دائمًا ما تتغنى بأنها دولة ديموقراطية ولكن الحقيقة كانت خلاف ذلك وكان الغش هو عنوانهم لإيقاع الكثير من الدول ضحايا في شباك كذبهم وخداعهم وبالفعل بدأ غشهم ينكشف من بعض المشاكل الداخلية لها خاصة مشكلة العبرانيين السود التي ضربت بمزاعم إسرائيل عن الديموقراطية بعرض الحائط وأثبتت بأنها فالصو.

إسرائيل تتخلى عن أمة إسرائيل العبرية الإفريقية

إسرائيل تقف في مأزق أمام العالم وذلك بسبب تخليها عن عشرات العبرانيين السود والمعروفين باسم أمة إسرائيل العبرية الإفريقية في القدس فبعد عقود من النضال من أجل الحصول على مكان في إسرائيل ويواجهون الآن خطر الترحيل طبقًا لما نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية تقريرا للصحافي الإسرائيلي إيلان بن صهيون.

وكشف الصحفي الإسرائيلي إيلان بن صهيون بأن هناك نحو 3 آلاف من هؤلاء العبرانيين يعيشون في بلدات نائية ومكتظة بالسكان جنوب إسرائيل وتعتبر قرية السلام، وهي مجموعة من المباني المنخفضة المحاطة بالخضراوات والحدائق النباتية، في ديمونة بصحراء النقب، مركز هؤلاء منذ 24 عاما، وبعد عقود من الجدل البيروقراطي، نجح نحو 500 من أعضاء هذه الطائفة في الحصول على الجنسية الإسرائيلية، ومعظم الباقين لديهم إقامة دائمة فقط. لكن نحو 130 شخصا ليس لهم وضع رسمي ويواجهون الآن الترحيل، وبعضهم ليس لديه جوازات سفر أجنبية، ويقولون إنهم أمضوا حياتهم الكاملة في إسرائيل وليس لديهم مكان يذهبون إليه.