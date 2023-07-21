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الجمعة 21 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل تتسلم 3 مُقاتلات أمريكية من طراز "إف- 35"

مُقاتلات إف-35
مُقاتلات "إف-35"

تسلمت "إسرائيل" 3 مُقاتلات من طراز "إف-35" أمريكية الصنع من قِبل شركة لوكهيد مارتن، في قاعدة نفطيم الجوية الإسرائيلية، حسبما أفادت "وسائل إعلام عبرية"، مساء اليوم الجمعة.

وهبطت أمس الخميس، 3 مقاتلات من طراز "إف-35" أمريكية الصنع من قبل شركة لوكهيد مارتن، في قاعدة "نفطيم" الجوية الإسرائيلية، شمالي صحراء النقب (جنوب). 

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الطائرات الحربية الجديدة:

وترفع الطائرات الحربية الجديدة عدد مقاتلات "إف-35" لدى الجيش الإسرائيلي إلى 39 مقاتلة من هذا الطراز، الذي تطلق عليه إسرائيل اسم "أدير-قوي"، بما في ذلك الطائرة التجريبية "AS-15"، المتمركزة في قاعدة تل نوف جنوبي تل أبيب (مركز).

وحسب الإعلام العبري، فقد تجاوز أسطول "إف-35"، لدى سلاح الجو الإسرائيلي مؤخرا، 20000 ساعة طيران تراكمية في التدريب والتأهيل والنشاط العسكري، حيث كانت إسرائيل الجهة الأولى في العالم، التي اختارت "إف-35"، كجزء من صفقة مبيعات عسكرية (FMS) مع الإدارة الأمريكية، وذلك عندما أبرمت معاهدة Letter of Agreement (LOA) في أكتوبر 2010.

وأعلن سلاح الجو الإسرائيلي عن القدرة التشغيلية لمقاتلة "إف-35" في ديسمبر 2017، إيذانا بإسدال الستار عن التدريب والتأهيل، ومن ثم استيعاب ودمج المقاتلة وأطقمها داخل قاعدة "نفطيم" الجوية. ومنذ ذلك الحين، كانت المقاتلة في الخدمة التشغيلية الكاملة.

وسيتم الاستمرار بعملية التجهيز الحالية في السنوات القادمة، حتى يتم الانتهاء من استيعاب جميع المقاتلات التي اقتنيت.

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