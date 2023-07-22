إسرائيل تواجه خطرًا وجوديًا بسبب أزمة ضباط الاحتياط

هدد أكثر من 1142 من الجنود الاحتياط بسلاح الجو الإسرائيلي، بالامتناع عن التطوع بسبب التعديلات القضائية.

جنود الاحتياط

ويؤكد جنود الاحتياط بسلاح الجو الإسرائيلي، أنهم مهمون بالنسبة للجيش، لأن كل العمليات العسكرية التي ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي، سواء متمثلة في ضربات أو غارات على سوريا ولبنان وقطاع غزة عادة ما ينفذها ضباط سلاح الجو الإسرائيلي من فئة الاحتياط.

ويضع عدم الالتزام بتلك التدريبات العسكرية أو الانفصال عن الجيش الإسرائيلي إسرائيل في معضلة حقيقية، فضلا عن: "امتناع الطيارين عن التدريبات العسكرية سيجعل إسرائيل في أزمة ومأزق لذلك كانت هناك تحركات من وزير الدفاع الإسرائيلي لبحث الأزمة".

ويرى أن وزير الدفاع الإسرائيلي أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى اندلاع حرب أهلية في إسرائيل بسبب وجود أزمة داخلية في الجيش.

وتدرس إسرائيل تمرير مشروع القانون في القراءة الثانية والثالثة، أو تأجيل التصويت من أجل حل مشكلة ضباط الاحتياط".