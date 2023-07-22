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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عادل رمزي مدربًا فنيًا للوداد المغربي.. رسميًا

عادل رمزي
عادل رمزي

أعلن الوداد المغربي عبر حسابة الرسمى، عن التعاقد الرسمى مع المدير الفني عادل رمزي  خلفًا للبلجيكي فاندنبروك إستعدادًا للموسم الجديد  2023_2024.

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الدوري المغربي.. ترتيب المسابقة بعد فوز الجيش الملكي وتعادل الوداد

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الوداد المغربي..تعثر محلي بطعم الهزيمة بعد فقدان اللقب القاري

نشر الوداد المغربي  عبر حسابة الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا:" أهلا وسهلا بك يا عادل رمزي! مدربنا الجديد يقودنا إلى النصر!.

حقق اليلجيكي فاندنبروك نتائج سيئة  مع الوداد المغربي  خلال الفترة الماضية  حيث فشل في المحافظة على لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني أمام القلعة الحمراء.

 

من المقرر ان يقود عادل رمزي القيادة الفنية لفريق الوداد المغربي  في البطولة العربية المرتقبة خلال الأيام القادمة  التي تقام في جدة .

 

ودعم الوداد المغربي  مركز حراسة المرمي بالتعاقد مع مهدي مفتاح  خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

 

ونافس الوداد المغربي  نظيره الجيش الملكي المغربي  على لقب الدوري المغربي في الموسم المنقضي ، ولكن نجح الجيش في التتويج بطولة الدوري المغربي .

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