فيفي عبدة مسحورة بالمرض من منتج بسبب 60 ألف جنيه

أصبح الكثير من الأشخاص يلجأون إلى الدجالين والمشعوذين، لإيذاء غيرهم ولا يعلمون بأن كل شيء بأمر الله وأبسط مثال منذ أيام ظهر المنتج أحمد الزواوي وقال “استخدمت السحر الأسود لمرض فيفي عبده”، فذهبنا إليه لمعرفة تلك الواقعة التي أثارت الجدل.

تقابلت معه وجلسنا نتحدث، لماذا فعلت ذلك؟ فقال المنتج إن الخلافات مع فيفي عبده تعود إلى عام 2017، حيث وقعت معه على بطولة فيلم مقابل 400 ألف جنيه، واستلمت عربون قدره 60 ألفا، وبعد اتمام التعاقد مع باقي الأبطال وتحديد موعد للتصوير، تفاجأت بهروب فيفي عبده، وامتناعها عن التصوير.

وتابع أحمد الزواوي في تصريحاته لبوابة الوفد، أنه تقدم بشكوى ضد فيفي عبده، في نقابة المهن التمثيلية لكن دون جدوى، وفشلت كافة المساعي الرسمية والودية للحل وأضاف أحمد الزواوي، أن مرض فيفي عبده، بسبب هدرها لحقه قبل 6 سنوات.

وطرحت عليه سؤال لماذا استخدم السحر الأسود لمرض فيفي عبده، وما حكاية الفيديو «السر في الخاتم ده»، نفى كلامه، واصفا أنه لديه قدرات ربانية يستخدمها ضد من يؤذيه على حد قوله.

وأنهى المنتج حديثة قائلا : أريد من فيفي عبده استرجاع المبلغ المالي"العربون".. أو الاعتذار لي عن عدم سداد المبلغ بذلك ستشفي بإذن الله غير ذلك لا تلوم سوى نفسها فطرحت عليه سؤال ماذا ستفعل قال "الزواوي" اللي بيعمل مبيقولشي وآخر مهلة لها السبت القادم.

وكانت قد كشفت الفنانة فيفي عبده عن تعرضها لوعكة صحية شديدة ، مؤكدة أنها تتعرض للحسد في كثير من الأوقات كما تحدثت عن تفاصيل الوعكة التي تعرضت لها، فى فيديو قائلة: الغضروف قفل على العصب وما بقاش العصب يتحرك ورجلي بقيت تقيلة، وربنا يتم شفائي لأن الصحة تاج ولو مال الدنيا معاك ومفيش صحة يبقى أنت مش معاك حاجة.

وأضافت فيفي عبده: دوروا على عروق في إيدي مالقوش ولما عملوا ليا فحص لقوا القلب فيه رفة، وطبلوا على الهواء دكتور قلب وخدت بنج وعملوا ليا منظار علشان يطمنوا على القلب ولما اطمنوا كانوا مجهزين اوضة العمليات بتاعة العمود الفقري، ولما سافرت علشان اتكرم فوجئت وأنا بحط رجلي على السلم لقيت رجلي تقيلة ودي كانت بالنسبة ليا مفاجأة قدام الناس وما كنتش قادرة أطلع علشان اتكرم.