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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد السعودي يضم  صالح العمري رسميًا

صالح العمري
صالح العمري

أعلن الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي ، التعاقد مع صالح العمري لدعم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجارية.

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صالح العمري يكشف كواليس نارية خلف فشل انتقاله للاتحاد

ونشر حساب الاتحاد السعودي على حسابة الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"  بيان صحفي بخصوص صفقة صالح العمري قائلا:"  يٌعلن المركز الإعلامي عن تعاقد مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد برئاسة الاستاذ أنماربن عبد الله الحائلي  مع اللاعب صالح العمري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم  لمده 3 مواسم .

 

أضاف البيان الصحفي :" تمت مراسم التوقيع  في معسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة الطائف ".

 

أتم البيان الصحفي :" ورحب رئيس مجلس الإدارة باللاعب متمنيًا  له ولزملائه اللاعبين التوفيق في المرحلة  المقيلة لاسعاد الجماهير الاتحاد الوفية .

 

ومن المقرر ان يستمر اللاعب  لمدة 3 مواسم مع صفوف الاتحاد السعودي حتي  صيف 2026 مع كتيبة النمور.

انهي الاتحاد السعودي تدريبات الصباحية  في المعسكر الذي يٌقام حاليًا في الطائف إستعدادًا للموسم الجديد.

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