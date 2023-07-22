ما هي شروط وظائف الاستخبارات العامة في السعودية 1445

الاستخبارات العامة في السعودية لعام 1445، تصدرت محركات بحث جوجل، بعدما أعلنت عن توافر وظائف شاغرة للجنسين في مختلف التخصصات، مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن الشروط الواجب توافرها في المتقدم وأخر موعد للتقديم على الوظائف.

شروط التقديم على وظائِف الاستخبارات العامة في السعودية للبنات:

تحمل الجنسية السعوديّة.

عمر المتقدمة يتراوح من 18 ولا تزيد عن 30 سنة.

عزباء أو متزوجة من رجل يحمل الجنسية السعوديّة.

تتمتع بحسن السيرة والسلوك ولا يوجد حكم قضائِي عليَها.

لا تمتلك وظيفة في مكان جهة عمل حكومي أو خاص.

حاصلة على شهادة جامعية

اجتياز في الاختبار الطبي وأن تتمتع بصحة بدنية جيدة.

يجب على المتقدمة أن لا تكون مفصولة من أي جهة عسكرية.

الشرط الأهم على لقبولها الوظيفة أن يتناسب طولها 165 سم مع وزنها 49 كغ.

حاصل على شهادة جامعية

أن يتناسب طولها 188 سم مع وزنها 100 كغ.

شروط التقديم على وظائِف الاستخبارات العامة في السعودية للرجال

يحمل الجنسية السعودية.

أعزب أو متزوج من فتاة تحمل الجنسية السعوديّة.

يتمتع بحسن السمعة والسلوك ولا يوجد حكم قضائِي عليَه.

لا يمتلك وظيفة أو تعيين سابق في الخدمة المدنية أو العسكرية.

عمر المتقدم يتراوح من 18 ولا يزيد عن 30 سنة.

النجاح بمعدل 60% في جميع امتحانات التخصص. من أجل تقديم على وظائف الاستخبارات العامة في السعودية

النجاح بمعدل 60% في جميع امتحانات التخصص. كذلك النجاح في المقابلة الشخصية.

اجتياز في الاختبار الطبي وأن يتمتع بصحة واللياقة والرشاقة.

يجب على المتقدم أن لا يكون مفصول من أي جهة عسكرية أو مدنية.

التقديم على وظائف الاستخبارات العامة في السعودية

يمكنك التقديم على وظائف الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية باتباع الخطوات التالية:

يمكنك التسجيل على وظائف الاستخبارات العامة من خلال أحد الروابط التالية:

ثم انقر على أيقونة الوظائف المتاحة الملونة باللون الأزرق في أعلى الصفحة المنبثقة.

كذلك انقر على زر البحث بتحديد الكل.

ثم انقر على أيقونة وظائف رئِاسة الاستخبارات العامَّة.

أيضًا اختر الوظيفة التي ترغب بالتقديم عليها.

ثم انقر على أيقونة الموافقة على كافة الشروط والأحكام

كذلك انقر على أيقونة تقديم طلب التوظيف في الاستخبارات العامة.

املأ كامل المعلومات وفق الخانات المخصصة لها وهي:

ادخل رقم الهوية الوطنية.

ثم أدرج تاريخ الولادة بالسنة الهجرية.

حدد الجنس.

كذلك حدد الحالة الاجتماعية.

ثم أدرج رقم الهوية الوطنية للوالد.

انقر على أيقونة الموافقة واستكمال المعلومات تقديم على وظائف الاستخبارات العامة في السعودية.

بعد ذلك أكمل البيانات الشخصية كما يلي:

الاسم الكامل الرباعي الراغب بالتقديم على الوظيفة.

كذلك إرفاق الشهادة الجامعية مع بيان معدل الشهادة.

أدرج عمرك الحقيقي.

ثم انقر على زر الموافقة والتسجيل في الوظيفة.

وأخيرًا تمت العملية التقديم بنجاح.

ما هي طبيعة عمل الاستخبارات العامة في السعودية؟

طبيعة عمل في الاستخبارات العامة هي: توفير الاستخبَارات الاستراتيجِية والمُساهمة في الحفاظ على سلامة أمن البلاد في المملكة العربية السعودية. كذلك تقديم كافة البيانات المطلوبة منك إلى المسؤول في وقتها المناسب، لأخذ الإجراءات السريعة والسليمة.