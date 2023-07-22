عمر السومة يودع جماهير الأهلي السعودي برسالة مؤثرة

ودع السوري عمر السومة جماهير الأهلى السعودي بعد إعلان رحيله عن صفوف الفريق وانضمامه لصفوف العربي القطري خلال فترة الميركاتو الصيفي.

كتب السوري عمر السومة رسالة على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يودع فيها جماهير الأهلي السعودي قائلا:" اللهم لك الحمد، ٨ سنوات كتبنا التاريخ مع بعض و عشنا ايام جميلة. بهالمناسبة احب اشكر جماهير النادي الاهلي اللي كانت معاي من اول يوم دخلت فيه الناد لآخر يوم، شكرا لكم على كل شي راح اشتاقلكم، الاهلي دايما بالقلب".

وفي سياق مٌتصل، فسخت إدارة أهلي جدة عقدها مع اللاعب عمر السومة مساء أمس الجمعة ، ليرحل صفوف العربي القطري في فترة الانتقالات الصيفية .

ونشر الحساب الرسمي لنادي العربي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”: “أتم نادي العربي التعاقد مع المحترف السوري عمر السومة لمدة موسمين.

عمر السومة

وتنازل السوري عمر السومة عن مبلغ مليون ونصف المليون دولار تمثل المتبقي للاعب من مستحقات مالية سابقة لدى نادي أهلي جدة بجانب تنازله عن رواتبه المتبقية في العام الأخير من عقده للموسم المقبل