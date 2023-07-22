يفضل الأطفال الذهاب الي المطاعم بين حين لآخر لتناول الوجبة المفضله لهم، ويحتل البرجر بمختلف أنواعه مكانة مهمه عند الكبار أيضًا.

ويعد البرجر من الوجبات السريعة المفضلة للجميع، لمذاقه الشهي وسهولة تحضيره وأضافه له العديد من المكونات مثل الخضار والطاطم مع الزيتون .

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير برجر الدجاج بدون بقسماط بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- مقادير تتبيلة الدجاج :

صدر الدجاج : 3 صدور (مقطع إلى نصفين)

زبادي : كوب

الفلفل الحار : نصف ملعقة صغيرة

ثوم بودرة : 2 ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : رشّة

- خبز البرجر : 6 قطع

- خس : 3 اكواب

- المايونيز : 3 ملاعق كبيرة

- طماطم : 2 حبة (مقطعة شرائح)

- جبنة : 6 شرائح

- دقيق : 2 كوب

طريقة التحضير

في وعاء ضعي صدور الدجاج، والزبادي، والثوم البودرة، والملح، والفلفل الأسود، ثم امزجي المكونات جيداً.

غطي الوعاء بورق نايلون وضعيه في الثلاجة لمدة 4 ساعات.

غمّسي قطع الدجاج في الدقيق.

في قدر على النار، حمّي زيت غزير واقلي فيه قطع الدجاج.

ادهني الجزء السفلي من الخبز بالمايونيز، وضعي عليه الجبن، وقطعة دجاج مقلية، والطماطم، والخس، والبصل، ثم غطي المكونات بالجزء العلوي للخبز وقدميه.