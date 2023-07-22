ارتفاع مؤشرات المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة بالبحيرة

أعلن الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ارتفاع مؤشرات المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة في حملة 100 يوم صحة، وذلك منذ انطلاق الحملة فى الخامس والعشرين من يونيو الماضي وحتى الآن، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر جليًا فى إنجازات قطاع تنظيم الأسرة بالبحيرة، فقد جاء ارتفاع مؤشرات المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة، للدلالة على ذلك، إذ سجل عدد المنتفعات زيادة بلغت 129697 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة منذ انطلاق الحملة وحتى الآن، وذلك بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والمتنقلة على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

وجاءت نسبة تركيب اللولب من الولادات القيصرية 84 %، لتسجل ارتفاعًا كبيرًا أيضًا.

وأكد أن التوعية الصحية وزيارات الرائدات الريفيات كان لها دورًا مهمًا ومؤثرًا فى ارتفاع تلك المؤشرات، إذ شكلت نسبة تحقيق زيارة الرائدات من المستهدف نسبة 90%، مبينًا الدور المهم لنوادي المرأة فى تحقيق ذلك الإنجاز، إذ جاءت زيارات نوادي المرأة لتسجل نسبة حضور 101% بالنسبة للفعلي.

ووجه الشكر لفريق تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية بقيادة الدكتورة أميرة عبدالعال، على تلك المجهودات التى وضعت البحيرة فى مركز ومكانة متقدمة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، أن خدمات الصحة الإنجابية تقدم فى حملة 100 يوم صحة، بجانب المبادرات الرئاسية المختلفة، وأن تلك الخدمات يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية بالعيادات المتنقلة، وقوافل تنظيم الأسرة بسيارات تنظيم الأسرة، وأنه يتم تقديم الخدمات الصحية كافة فى الحملة بالمجان، وهدفنا الوصول إلى أكبر قدر من المواطنين للاستفادة من تلك الحملة التى أطلقها فخامة الرئيس لدعم صحة وسلامة الشعب المصري.

وتحدثت الدكتورة أميره عبدالعال، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، بأنه بالنسبة لمستهدف ٢٠٢٢_ ٢٠٢٣، فالبحيرة هى المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية، التى حققت اللون الأخضر فى مستهدف اللوالب، وجاءت الأولى فى المنتفعات، محققة نسبة 94%، كما أنها جاءت الأولى على مستوى الجمهورية فى نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بما يساوى 76,7 % فى عام ٢٠٢٢ م.