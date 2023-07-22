السر وراء فقدان تطبيق "ثريدز" نصف المستخدمين خلال 7 أيام (فيديو)

تعاني منصة التواصل الاجتماعي "ثريدز" من انخفاض كبير في عدد المستخدمين النشطين، حيث فقد نصف متابعيه النشطين خلال 7 أيام فقط.

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صعوبة استخدام التطبيق

ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل، بما في ذلك عدم وجود ميزات متنوعة مقارنة بالتطبيقات الأخرى، وعدم وجود محتوى جذاب للمستخدمين، وصعوبة استخدام التطبيق، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة من التطبيقات الأخرى.

ومن غير الواضح ما إذا كان تطبيق "ثريدز" سيتمكن من استعادة شعبيته السابقة، ولكن سيحتاج إلى إجراء بعض التغييرات الجذرية إذا أراد البقاء في السوق، مثل إضافة المزيد من الميزات، وتحسين المحتوى المشارك على التطبيق، وتسهيل استخدام التطبيق، وتحسين المنافسة مع التطبيقات الأخرى.

وفي حالة إذا لم يتمكن من إجراء هذه التغييرات، فمن المحتمل أن يستمر في التراجع ويفقد المزيد من المستخدمين النشطين.

تطبيق "ثريدز" حظي بشعبية كبيرة

جدير بالذكر أن تطبيق "ثريدز" حظي بشعبية كبيرة عندما تم إطلاقه منذ عدة أيام، حيث اعتبره العديد من الأشخاص منصة التواصل الاجتماعي المفضلة لديهم، نظرًا لإمكانية مشاركة القصص الطويلة مع متابعيهم، ومع ذلك، فإن تراجع العدد الكبير من المستخدمين النشطين يشير إلى أنه يجب على الشركة المطورة للتطبيق اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين المنصة وإعادة جذب المستخدمين.