وزير الزراعة يوجه بتدقيق حصر المساحات المنزرعة فعليًّا لوصول دعم الأسمدة لمستحقيه

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بضرورة تدقيق الحصر الفعلى للمساحات المنزرعة بالمحاصيل حتى يصل دعم الأسمدة لمستحقيه.

أكد القصير أن أي تعديات على الأراضي الزراعية تؤدي إلى حذف حيازة المتعدي بالكامل من السماد المدعوم، وكذلك حذف أى أراضٍ دخلت الحيز العمراني أو تم تغيير نشاطها، مضيفًا أن صرف الأسمدة يكون على زراعات فعلية على أرض الواقع.

لجان التفتيش والمتابعة:



وجَّه بتكثيف لجان التفتيش والمتابعة لمراجعه ذلك، ومشيرًا إلى أن أى تهاون سوف يتم محاسبة المقصرين عنه، مع تحمل المتسبب الفرق بين السماد المدعوم والسوق الحرة.

وزير الزراعة وجه كذلك بالمتابعة المبكرة لخطة توزيع التقاوى حسب الخريطة الصنفية، وذلك قبل موسم الزراعة بوقت كاف والاتفاق مع كل الجهات المسوقة للترتيب لذلك خصوصًا بعد توفير كل الدعم للتوسع في زيادة إنتاج التقاوى الجيدة المعتمدة وزيادة نسبة التغطية منها لضمان تحقيق أعلى انتاجية تسهم في سد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد مع تحقيق ربحية للمزارعين.



شدد "القصير" على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارًا من الموسم المقبل وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خصوصًا بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل المهمة التي تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن الغذائي.