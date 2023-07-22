الداخلية تشن حملة أمنية مُكبرة لضبط تُجار المُخدرات

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

الداخلية تُواصل مُطاردة تُجار المُخدرات

مديرية أمن الإسكندرية

 ضبط (4 أشخاص"لهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم

(كمية من مخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام–700 قرص مخدر لعقارى "التامول، الترامادول"- كمية من مخدر الآيس "الشابو"- مبلغ مالى–4 هواتف محمولة– سلاح أبيض – ميزان حساس).

مديرية أمن الغربية

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول– سلاح أبيض).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية")..وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,310 كيلو جرام –مبلغ مالى– 2 هاتف محمول).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (أحد الأشخاص)..حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى–هاتف محمول).

مديرية أمن المنيا

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")..حال تواجده بدائرة مركز شرطة مغاغة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى –هاتف محمول).

مديرية أمن أسيوط

 ضبط (أحد الأشخاص).. حال تواجده بمنطقة سكنة بدائرة مركز شرطة أسيوط وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - عدد من الأقراص المخدرة "تامول" - مبلغ مالى –هاتف محمول- سلاح أبيض).

مديرية أمن سوهاج

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول–2 سلاح أبيض).

فى مجال ضبط قضايا الإتجار غير المشروع عبر مواقع التواصل الإجتماعى

ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة) لإدارتهما صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوما من خلالها بالترويج لبيع مواد مخدرة مقابل مبالغ مالية والتربح من خلالها.. وبحوزتهما (كمية كبيرة من الأقراص والأمبولات المخدرة والمؤثرة - مبلغ مالى–2 هاتف محمول).

منطقة السحر والجمال

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية..وبحوزتهما(كمية من مخدرالحشيش - مبلغ مالى –هاتفمحمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.